Последний председатель Совета Министров УССР и первый премьер независимой Украины Витольд Фокин вошел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Об этом 4 августа он рассказал в комментарии сайту «Гордон»

Кравчук вспашет неглубоко, но борозды не испортит © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Леонид Кучма ушел со своей должности. Его место занял другой бывший президент — Леонид Кравчук, который сообщил, что ведет переговоры с 87-летним Фокиным на предмет присоединения к контактной группе.

По словам экс-премьера, предложение войти в состав ТКГ от получил от Офиса президента Украины на прошлой неделе, но принял его только сейчас.

В 1990 Фокин стал председателем Совмина Украинской ССР. После развала Советского Союза он стал премьер-министром Украины и занимал этот пост до 1992 года. Известнее также тем, что в 1991 вместе с Кравчуком подписал Беловежских соглашения, положившие конец существованию СССР.

После ухода из правительства он отошел от политики, возглавив Фонд гуманитарных и экономических связей Украины с РФ, а также луганское землячество в Киеве.