Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может потерять власть в случае, если оппозиции удастся организовать масштабные уличные протесты. Такое мнение он высказал 4 августа в комментарии РИА Новости

По словам политика, если Лукашенко объявит о своей победе на выборах президента, то его противники могут с этим не согласиться и выступят против.

«Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему. Мы же ничего не знали, как будут развиваться события 14 февраля, в ночь на 15-е [2014 года] в Киеве. Все думали, что будет спокойно, столько гарантов — Франция, Польша, Германия. А получилось, что всё рухнуло за несколько часов, и [Виктор] Янукович должен был бежать, и могли его убить», — заявил Жириновский.

Он добавил, что за 26 лет нахождения у власти Лукашенко белорусы устали от него.

«Поэтому это предел для белорусов. Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа. Это будет такой значимый день для Белоруссии», — заключил Жириновский.

Анатолий Вассерман о заявлениях Лукашенко: Он повторяет ошибки сразу двух президентов Украины © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.