Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока-2», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщении ведомства 4 августа

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Это означает, что «Газпром» с этого дня может возобновить прокладку «Северного потока — 2» при помощи судов, не оснащенных системой динамического позиционирования, сказали в DEA. Это должно ускорить завершение проекта.

США, Польша и Украина объединились, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», но «Газпром» их обхитрил © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на «Газпром» в размере 213 миллионов злотых, что составляет порядка 50 млн евро, из-за несотрудничества в расследовании по «Северному потоку 2»

UOKiK в 2018 году инициировал антимонопольное расследование против «Газпрома» и его европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта «Северный поток 2» за «создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK».

«Газпром» в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

UOKiK утверждает, что заключенные в апреле 2018 г. договоры по проекту то же самое, что и создание совместной компании, что требует согласия органа.

UOKiK перед этим воспрепятствовал созданию консорциума по строительству «Северного потока 2» из-за того, что сделка якобы ограничит конкуренцию и укрепит переговорные позиции «Газпрома» с клиентами в Польше.

Из-за этого Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall и «Газпром» не смогли создать компанию — оператора для строительства «Северного потока 2» подобную той, что была создана в случае с первым «Северным потоком».

Из-за этого СП-2 строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, компании из Европы предоставляют финансирование проекту в качестве кредиторов.