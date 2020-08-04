Задержанные в Минске россияне могут быть использованы для шантажа России. Об этом 3 августа заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Европа требует честных выборов в Белоруссии, но все идет не по плану - политолог © Santa Fe Relocation Services / flickr

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко может выдать часть этих людей Украине или отправить их в места лишения свободы на очень длительный срок.

«Теоретически их могут отпустить после выборов. Может, эти люди будут использоваться для шантажа России и требований скидок на углеводород. Лукашенко не впервой торговать людьми. Давайте вспомним господина [экс-гендиректора компании "Уралкалий" Владислава] Баумгертнера, который был по статусу несколько выше, чем эти ребята из охранной сферы. Баумгертнера полгода держали в тюрьме в Белоруссии. Так что здесь может быть любой исход», — сказал Безпалько.

Он подчеркнул, что Лукашенко становится непредсказуемым и может нарушить любые договоренности.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.