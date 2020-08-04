Называть «враньем» или «легендой» слова о транзите через Минск задержанных в Белоруссии россиян некорректно, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он рассказал РИА Новости во вторник, 4 августа

«Заявления Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны, конечно, с острейшей кампанией по выборам президента Белоруссии. Российская сторона по-прежнему считает безосновательным задержание наших граждан. Называть "враньем" или "легендой" сведения о транзите россиян некорректно, по меньшей мере. Опять же нет никаких оснований утверждать, что цели пребывания в Белоруссии граждан РФ были какими-то иными. Белоруссия была, есть и, надеюсь, останется ближайшим союзником России», — заявил Слуцкий.

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Все это вызывает полнейшее недоумение», — подчеркнул Слуцкий.

29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

В своем послании к народу и парламенту Лукашенко назвал слова о транзите «враньем».