«Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей — здесь чисто забота о здоровье украинский и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполняемости коек», — отметил глава Минздрава.
Ранее Кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.