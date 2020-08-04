Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в регионах так называемой «красной зоны», отказывающих соблюдать более жесткие условия карантина, могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Слова чиновника прозвучали в эфире телеканала «Украина 24»

«Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей — здесь чисто забота о здоровье украинский и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполняемости коек», — отметил глава Минздрава.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 августа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.