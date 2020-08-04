«Очевидно, что это не последняя недружественная акция по отношению к нашей стране и нашим гражданам. Сейчас уже фактически любой гражданин России, который попадает на территорию Белоруссии, может стать заложником», — сказал Безпалько.
Он напомнил об аресте в июле 2019 года представителей российской компании, поставлявшей фейерверки, по уголовному делу о гибели женщины во время салюта в Минске.
«Про них забыли, но они осуждены, находятся в Белоруссии, их никто не защищает, и по большому счету я не уверен, что их вина очевидна. С моей точки зрения, их использовали как козлов отпущения. <…> Поэтому важно, чтобы наши посольство, консульство, дипломатические работники занимались всеми гражданами России, которые в Белоруссии попадают в тяжелые ситуации», — добавил он.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.