Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко в целом может довести до охлаждения отношений между Минском и Москвой. Об этом заявил 3 августа член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Он напомнил об аресте в июле 2019 года представителей российской компании, поставлявшей фейерверки, по уголовному делу о гибели женщины во время салюта в Минске.

«Про них забыли, но они осуждены, находятся в Белоруссии, их никто не защищает, и по большому счету я не уверен, что их вина очевидна. С моей точки зрения, их использовали как козлов отпущения. <…> Поэтому важно, чтобы наши посольство, консульство, дипломатические работники занимались всеми гражданами России, которые в Белоруссии попадают в тяжелые ситуации», — добавил он.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.