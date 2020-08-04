«До выборов осталось немного — несколько дней — и, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, он пошел на эту провокацию. А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине», — объяснил Безпалько.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.