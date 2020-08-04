Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сталкивался с тем, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков пытался присвоить себе те или иные функции главы государства, рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк

«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность», — приводит слова чиновника интернет-издание «Хвиля».

Многословный пустослов, или Кто интересен Зеленскому? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее в июне Зеленский заявил, что если работой главы МВД Украины Арсена Авакова будут недовольны большинство депутатов Верховной Рады, то вопрос о его отставке будет рассмотрен в парламенте страны.