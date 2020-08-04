«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность», — приводит слова чиновника интернет-издание «Хвиля».
По словам Подоляка, подобные выяснения отношений между Зеленским и Аваковым происходили неоднократно, и только в последние два-три месяца глава МВД понял, что Зеленский — «серьезный игрок, и он пришел на достаточно длительное время».
Ранее в июне Зеленский заявил, что если работой главы МВД Украины Арсена Авакова будут недовольны большинство депутатов Верховной Рады, то вопрос о его отставке будет рассмотрен в парламенте страны.