Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров, Заслуженный мастер спорта Украины Наталья Кроль (в девичестве - Прищепа) дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Украина.ру

«Уроженка Ровно отстранена от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, согласно со статьями 10.2.2 и 10.5.1(a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной легкой атлетики). В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, добытые Кроль с 16 января этого года», — говорится в сообщении.

Полтора года без спорта: украинская легкоатлетка попалась на допинге © Скриншот из видео

Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания в Дисциплинарном трибунале.

Наталья Кроль получала золото чемпионатов Европы в 2016 и 2018 годах.