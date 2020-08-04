«Уроженка Ровно отстранена от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, согласно со статьями 10.2.2 и 10.5.1(a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной легкой атлетики). В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, добытые Кроль с 16 января этого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кроль также пропустит Олимпийские игры, которые состоятся в Токио следующим летом.
Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания в Дисциплинарном трибунале.
Наталья Кроль получала золото чемпионатов Европы в 2016 и 2018 годах.