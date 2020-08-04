Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что всем желающим смены власти в стране нужно действовать через механизм выборов, а не уличных противостояний. Об этом он заявил 4 августа в ходе обращения к народу и парламенту, трансляцию которого вели белорусские телеканалы

Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе. Лукашенко рассказал, на какой вопрос он так и не смог найти ответ за все свое президентство © скриншот

По словам Лукашенко, на сегодняшний день сотрудники ЦИК республики и члены Национального собрания подвергаются «колоссальному прессингу» в связи с президентской избирательной кампанией. Он пообещал, что государство защитит их от угроз и оскорблений и найдет управу на экстремистов.

Так же он дал совет тем, кто хочет, чтобы в Белоруссии сменился президент.

«Идите не на площадь, идите на избирательный участок, голосуйте. Но не забывайте, что президент — глава государства, который по Конституции олицетворяет единство нации», — сказал Лукашенко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко. При этом к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.