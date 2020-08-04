Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе.
По словам Лукашенко, на сегодняшний день сотрудники ЦИК республики и члены Национального собрания подвергаются «колоссальному прессингу» в связи с президентской избирательной кампанией. Он пообещал, что государство защитит их от угроз и оскорблений и найдет управу на экстремистов.
Так же он дал совет тем, кто хочет, чтобы в Белоруссии сменился президент.
«Идите не на площадь, идите на избирательный участок, голосуйте. Но не забывайте, что президент — глава государства, который по Конституции олицетворяет единство нации», — сказал Лукашенко.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко. При этом к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.