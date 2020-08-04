Россия проводит правильную политику: она не вмешивается в президентские выборы в Белоруссии, дистанцируется от них. Об этом 3 августа сообщил политолог Дмитрий Болкунец

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он отметил, что РФ должна работать с белорусскими гражданами, с народом. А народ избирает президента. Если президента не поддерживают в обществе, России нет смысла вмешиваться в эти выборы.

«Россия должна реагировать на запросы общества. Они очевидны. Россия прекрасно понимает реальные цифры поддержки Лукашенко. Но если Москва поддержит его публично или признает эти выборы, весь негатив падет на РФ, и это будет очень плохо», — объяснил политолог.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.