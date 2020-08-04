«Даже телеканалы об этом ничего не говорили. Я считаю, что Россия не должна посылать на выборы наблюдателей (2-3 депутата должны были ехать). Потому что тот уровень протеста, который сейчас есть в Белоруссии, может перекинуться на Россию, если Россия признает эти выборы, и это будет очень печально для российско-белорусских отношений», — сказал Болкунец.
Он отметил, что РФ должна работать с белорусскими гражданами, с народом. А народ избирает президента. Если президента не поддерживают в обществе, России нет смысла вмешиваться в эти выборы.
«Россия должна реагировать на запросы общества. Они очевидны. Россия прекрасно понимает реальные цифры поддержки Лукашенко. Но если Москва поддержит его публично или признает эти выборы, весь негатив падет на РФ, и это будет очень плохо», — объяснил политолог.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.