Процесс политического урегулирования в Донбассе зашел в тупик после постановления Верховной Рады по местным выборам, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство РИА Новости

«Процесс политического урегулирования в тупике. Представители Киева блокируют работу политической подгруппы Контактной группы. На заседании 4 мая в Минске украинская сторона вновь отказалась подтвердить порядок введения в действие Закона об особом статусе по "формуле Франка-Вальтера Штайнмайера", сопрягающей этот процесс с местными выборами», — заявил Лукашевич на заседании в ходе онлайн-брифинга.

Донбасс: Националисты грозят сорвать перемирие © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Ранее Верховная Рада назначила на 25 октября проведение местных выборов на всей территории страны, кроме части Луганской и Донецкой области. Выборы в Донбассе, как отмечают украинские власти, «будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники».