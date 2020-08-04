Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству и Национальному банку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. Его слова прозвучали в ходе выступления с посланием к белорусскому народу 4 августа, которое транслировали местные телеканалы

«Кризис — это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки, и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики», — сказал Лукашенко.

Что-то пошло не так. Политтехнологи Лукашенко неправильно рассчитали возможности и действия «декабристок» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.