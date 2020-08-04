Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого передела собственности в стране не будет. Трансляцию его выступления с посланием народу и парламенту вели 4 августа белорусские телеканалы

Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе. Выборы в Белоруссии-2020: Впервые обнародована предвыборная программа Лукашенко © AP, Sergei Grits

Глава государства заявил, что в Белоруссии не произойдет передела собственности. Пагубность данного пути, по его словам, показал опыт стран, которые пошли на подобные меры, однако не уточнил, какие государства он конкретно имеет ввиду.

«За весь срок своего президентства я не нашел ответа на вопрос: почему госпредприятия всем так мозолят глаза? Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты (нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и Telegram-каналов) знают рецепт, как без социальных взрывов, по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать», — сказал Лукашенко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.