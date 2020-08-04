Проект «Пакет малыша» был введен в сентябре 2018 года совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ для того, чтобы обеспечить новорожденных и молодых мам необходимыми в первые месяцы после родов товарами: памперсами, одеждой, бельем и средствами гигиены.
«Мы призываем правительство продолжить программу "Пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечает ее влияние на собственный бюджет. "Пакет малыша" может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена», — сказала глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер.
ЮНИСЕФ провел опрос, согласно которому положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми.
За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза, и если в 2018 году 35% родителей предпочли пакету денежную выплату, то сейчас таких всего 20%, говорится в сообщении.
ЮНИСЕФ также отмечает, что товары из «пакета малыша» обойдутся родителям дороже на 50-200%, чем те 5 тыс. грн, которые предлагает правительство.