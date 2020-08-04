Ранее Палкин заявил, что в штабе Луческу Спиридон был лишь переводчиком.
«Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу», — сказал Спиридон.
Он также отметил, что многомилионная армия болельщиков «Шахтера» его поддержат — Палкин поступил подло и низко в отношении Луческу.
Ранее руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставило румынского тренера Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер». Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».