Известный молдавский футболист и тренер Александр Спиридон, проработавший ассистентом Мирчи Луческу 12 лет, раскритиковал генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Ранее Палкин заявил, что в штабе Луческу Спиридон был лишь переводчиком.

«Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет дерзость оценивать профессиональный уровень Луческу», — сказал Спиридон.

Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн © AP, Andrey Lukatsky

Ранее руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставило румынского тренера Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер». Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».