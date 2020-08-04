Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко очень огорчен тем, что его бывший соперник на выборах, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из страны. Об этом 3 августа сообщил политолог Дмитрий Болкунец

«Голос Цепкало сейчас станет раздражителем для Лукашенко. С одной стороны, есть голос Макея (глава МИД Белоруссии Владимир Макей — ред.), но есть и дипломат Цепкало, которого знают в Америке и других странах. Его голос сейчас будет сильно звучать на международной арене, и такие, как Цепкало, будут разоблачать некоторые действия белорусского руководства в отношении других стран и какие цели оно преследует. Это очень болезненная тема для Лукашенко. Он очень огорчен тем, что Цепкало уехал из Беларуси», — объяснил Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.