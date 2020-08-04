Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия была, есть и будет ближайшим союзником республики, однако в РФ теперь предпочитают выстраивать отношения с соседней страной на принципах партнерства. Его слова 4 августа приводит Sputnik Беларусь

Во вторник, Лукашенко выступает с традиционным посланием народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В это году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы не был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения [Россия] с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия является «единственным спокойным звеном в Евразии», добавив, что страна сегодня находится на геополитическом разломе.

«И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее никого не осталось по-настоящему близких союзников. И запад последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да, и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга», — полагает глава государства.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.