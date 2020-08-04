Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Принять в нем участие может любой избиратель, не объясняя причину, по которой он не может посетить участок в основной день голосования.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Наиболее рейтинговым кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.