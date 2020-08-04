Европа высказывает озабоченность ситуацией в Белоруссии, они требуют честных выборов, допусков кандидатов, честных подсчетов. Об этом 3 августа сообщил политолог Дмитрий Болкунец

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он добавил, что это стало одной из причин для провокации Минска с «российским боевиками», якобы приехавшими свергать действующего президента Александра Лукашенко.

«Показать Западу картинку, что это Россия вмешивается в президентские выборы и что якобы Минск будет разгонять не народ Беларуси, а боевиков. Но, по-моему, европейцы в эту байку не поверили. Они пытаются спасти ситуацию, но как-то все пошло не по плану», — сказал Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.