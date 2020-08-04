«Озабоченность высказывают и американцы. Но еще большую озабоченность выражают европейские политики, которые по разным публичным и непубличным каналам призывают власть не допустить кровопролития. Все предполагают, что будет какой-то уличный протест, который пройдет не только в Минске, но, скорее всего, он охватит всю республику, и, возможно, власти предпримут какие-то действия по разгону демонстрантов. Так вот европейские власти призывают Минск не допустить вот этого фактора, иначе будут введены санкции в отношении руководства республики, которые будут более жесткими, чем раньше. Этого Минск больше всего боится», — объяснил политолог.
Он добавил, что это стало одной из причин для провокации Минска с «российским боевиками», якобы приехавшими свергать действующего президента Александра Лукашенко.
«Показать Западу картинку, что это Россия вмешивается в президентские выборы и что якобы Минск будет разгонять не народ Беларуси, а боевиков. Но, по-моему, европейцы в эту байку не поверили. Они пытаются спасти ситуацию, но как-то все пошло не по плану», — сказал Болкунец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.