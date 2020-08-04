В Белоруссии с 11 августа начнутся военные сборы в пограничной с РФ Витебской области. Эту информацию 4 августа РИА Новости подтвердила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Дмитрий Болкунец о выборах в Белоруссии: будет ли Майдан, кто организатор, последствия © Скриншот из видео Украина.ру

Через два дня после выборов, в Витебской области начнутся сборы резервистов. Как подчеркивают в Минобороны Белоруссии, данные мероприятия носят плановый характер.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — сказала Гаврусик.

Она отметила, что получение повестки не означает именно вызов на сборы, так как военкоматам также нужно актуализировать документацию, данные о военнообязанных и т.д.

Ранее в различных Telegram-каналах со ссылкой на источники в белорусских силовых ведомствах, что резервисты в Витебской области получили повестки на военные сборы на 10 августа.