Мэр Киева Виталий Кличко получил совет походить перед выборами с костылем от известного политтехнолога Пола Манафорта, руководившего избирательной кампанией Дональда Трампа. Об этом во вторник, 2 августа, на своей странице в Facebook написал блогер Михаил Шнайдер

Первая сепаратистка. Кто будет бороться с Кличко в Киеве © Ірина Верещук

«По моей информации, походить перед выборами с костылем нашему мэру посоветовал один очень известный американский политтехнолог, который уже работал с ним в 2014 году. Вы, наверное, уже догадались, кто?

Конечно же это Пол Манафорт. Который был осужден в США за тяжкие преступления еще в марте 2019 года.

Но как оказалось, в мае этого года Манафорт из-за тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 очень удачно вышел под домашний арест.

И вот теперь снова, как и шесть лет назад, дает Кличко свои ценные советы…», — написал Шнайдер.

«Трюк» с костылями, по словам Шнайдера, был придуман после реакции на поступок Кличко — градоначальник сдал в полицию одного из борцов с распространением наркотиков, который в центре города закрашивал рекламу запрещенных веществ на стене.