Ранее мэр столицы пришел на заседание Киевсовета на костылях — он объяснил это тем, что играл с сыновьями в футбол, а затем разгонял вандалов в центре Киева, из-за чего дала о себе знать старая спортивная травма.
«По моей информации, походить перед выборами с костылем нашему мэру посоветовал один очень известный американский политтехнолог, который уже работал с ним в 2014 году. Вы, наверное, уже догадались, кто?
Конечно же это Пол Манафорт. Который был осужден в США за тяжкие преступления еще в марте 2019 года.
Но как оказалось, в мае этого года Манафорт из-за тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 очень удачно вышел под домашний арест.
И вот теперь снова, как и шесть лет назад, дает Кличко свои ценные советы…», — написал Шнайдер.
«Трюк» с костылями, по словам Шнайдера, был придуман после реакции на поступок Кличко — градоначальник сдал в полицию одного из борцов с распространением наркотиков, который в центре города закрашивал рекламу запрещенных веществ на стене.