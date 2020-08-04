Основной соперник Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская в силу своей неопытности вряд ли сможет решить проблемы, стоящие пред белорусской экономикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Светлана Тихановская, конечно, хороший оратор, она человек искренний. Но в политике, как я вижу, это человек достаточно неопытный, наивный. Мне не совсем понятно, как она будет решать проблемы с поставкой энергоносителей, при этом развивая многовекторность», — рассказал Безпалько.

По его словам, многовекторность можно развивать, но это принесет большие убытки для белорусской экономики, потому что самая выгодная цена на газ может быть только у соседней России.

«Как она будет решать вопросы, например, с инфляцией? Если она решит раздать деньги населению, тогда будет просто масштабная инфляция. Набрать кредитов? А может, эти кредиты Белоруссии и не предоставят. А если предоставят, то Белоруссия рискует пойти по пути Украины, набрав кредитов под заоблачно большой процент», — объяснил эксперт.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.