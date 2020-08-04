«Лукашенко взял направление на разворот в том числе на Америку, приезжает американский посол. Видимо, еще на арабские страны будет ориентироваться, и Китай затягивать в этот альянс, пытаясь найти финансы для выживания белорусской экономики. Без российской поддержки и рынка белорусская экономика не состоятельна, поэтому Лукашенко сейчас экстренно ищет возможности перекредитоваться. Иначе это обернется катастрофой для населения, и Белоруссия станет одной из беднейших стран Европы», — сказал политолог.
По его словам, это абсолютно реальная проблема, учитывая те объемы долга, которые Беларуссия должна каждый год отдавать.
«Пока заместить российские объемы субсидий Лукашенко не удается, поэтому он пытается балансировать. Я, кстати, отмечу, что любой, кто бы ни пришел сейчас к власти, пусть даже откровенный националист, попытается наладить отношения с Москвой. Это даже не обсуждается», — добавил Болкунец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.