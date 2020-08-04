Без российской поддержки и рынка белорусская экономика не состоятельна, поэтому Лукашенко сейчас экстренно ищет возможности перекредитоваться. Об этом 3 августа сообщил политолог Дмитрий Болкунец

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, это абсолютно реальная проблема, учитывая те объемы долга, которые Беларуссия должна каждый год отдавать.

«Пока заместить российские объемы субсидий Лукашенко не удается, поэтому он пытается балансировать. Я, кстати, отмечу, что любой, кто бы ни пришел сейчас к власти, пусть даже откровенный националист, попытается наладить отношения с Москвой. Это даже не обсуждается», — добавил Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.