Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в Киеве, объявили о подозрении в совершении теракта. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей (часть 1 статьи 258 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, соответствующее ходатайство направлено в суд. Следствие также устанавливает мотивы преступления.