«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения и попытки изнасилования журналистки «Интера» Анастасии Луговой в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба «Укрзализныци»

«В ходе оперативного служебного расследования инцидента было установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что примерно в 3 часа ночи к проводнику вагона обратилась девушка с признаками избиения и попросила о помощи, но проводник не смог ей помочь надлежащим образом.

Украинскую топ-модель жестоко избили во время отдыха на турецком курорте © Instagram Daria Kyryliuk

«Так, с должностей будет уволен проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за исполнением их должностных обязанностей», — рассказали в «Укрзализныце».

Инцидент произошел 31 июля в поезде «Мариуполь — Киев». Дважды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать телеведущую канала «Интер» Анастасию Луговую, которая ехала с сыном.