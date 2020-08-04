«На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — сообщил кабмин.
С 1 июня власти Черногории ввели условия, согласно которым границы страны были закрыты для жителей государств, где было зарегистрировано более 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.
Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и Косово.