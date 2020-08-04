Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в список стран, жителям которых разрешен въезд без дополнительных условий, принятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство РИА Новости

«На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — сообщил кабмин.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и Косово.