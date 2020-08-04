Отношения России и Белоруссии уже давно никуда не движутся. Двадцать лет назад был подписан договор о Союзном государстве, за 20 лет он не был реализован. Об этом 3 августа заявил политолог Дмитрий Болкунец

Казахстан отказался вступить в Союзное государство с Россией и Белоруссией © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Он добавил, что то же самое касается захваченного банка или высланных российских журналистов из Белоруссии.

«Уже пошел на десятки счет граждан России, которых выслали из одной части Союзного государства в другую. Это Союзное государство существует в обрезанном виде, его надо реформировать, но Лукашенко в этом направлении ничего делать не будет. Это совершенно очевидно. Поэтому я считаю, что с Лукашенко улучшений отношений с Россией не будет, если он останется еще на 5 лет», — сказал Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.