«Вопрос, зачем нужен документ, который не работает? Может быть, стоит его пересмотреть, переподписать или вообще денонсировать? Сейчас это бессмысленная бумажка, она не реализована, а за 20 лет много воды утекло. Нам каждый раз рассказывают, что у нас есть Союзное государство. Но какой же это союз, когда граждане России приезжают в Беларусь, их арестовывают и пытаются Украине выдать. Какое же это союзное государство? Это нарушение всех базовых принципов Союзного государства», — заметил политолог.
Он добавил, что то же самое касается захваченного банка или высланных российских журналистов из Белоруссии.
«Уже пошел на десятки счет граждан России, которых выслали из одной части Союзного государства в другую. Это Союзное государство существует в обрезанном виде, его надо реформировать, но Лукашенко в этом направлении ничего делать не будет. Это совершенно очевидно. Поэтому я считаю, что с Лукашенко улучшений отношений с Россией не будет, если он останется еще на 5 лет», — сказал Болкунец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.