В Киеве неизвестные повредили единственный в Европе памятник персонажу вселенной «Звездные войны» Мастеру Йоде. Об этом сообщило издание «Сегодня» 4 августа

На Украине порозовел памятник советскому военачальнику © suspilne.media

Однако недавно уникальная скульптура была повреждена.

«Неизвестные пробили ладонь статуи, в которой звездный персонаж держит посох. Сейчас наши сотрудники думают, как провести ремонт и исправить поврежденный памятник. Скорее всего, он был поврежден месяц назад. Увы, у нас не хватает охраны, чтобы возле этого памятника обустроить постоянный пост. Территория ботанического сада составляет 130 гектаров. Для семи человек — это очень много. Будем восстанавливать памятник собственными силами», — рассказала директор ботанического сада им. Гришко Наталья Заименко.

Она добавила, что из сада регулярно воруют цветы и растения, в связи с чем администрация призывает украинцев сообщать о подобных выходках со стороны «неадекватных» посетителей.