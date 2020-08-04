За нормальные экономические отношения с РФ выступает абсолютное большинство белорусов, они в целом лояльны к России. Об этом 3 августа заявил политолог Дмитрий Болкунец

Дмитрий Болкунец о выборах в Белоруссии: будет ли Майдан, кто организатор, последствия © Скриншот из видео Украина.ру

Он опроверг мнение о том, что те, кто выходит на протестные митинги в Белоруссии, якобы враги России.

«Нет. Это жители Беларуси, которые хотят честных выборов и выступают за сменяемость власти. Их не надо бояться. Они живут в Беларуси и хотят, чтобы власть в Беларуси менялась, а им этого не дают», — объяснил Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.