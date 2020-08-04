«Нужно понимать, что 95% населения говорят на русском языке, и они выступают за нормальные отношения с РФ. Но когда года два назад был опрос об участии в Союзном государстве или в Евросоюзе, эти цифры примерно сопоставимы. Если лучше ситуация в ЕС, то за него чуть больше, и наоборот. А так в принципе балансируют: 30 на 30, 40 на 40, за какие-то более тесные отношения». — сказал политолог.
Он опроверг мнение о том, что те, кто выходит на протестные митинги в Белоруссии, якобы враги России.
«Нет. Это жители Беларуси, которые хотят честных выборов и выступают за сменяемость власти. Их не надо бояться. Они живут в Беларуси и хотят, чтобы власть в Беларуси менялась, а им этого не дают», — объяснил Болкунец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.