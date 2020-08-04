Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко вела переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком относительно ее возможного включения в состав делегации Украины в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом представитель Киева в делегации, журналист Сергей Гармаш сообщил на своей странице в Facebook 3 августа

Тимошенко объяснила, для чего нужно уволить Ермака © ba.org.ua

По словам Гармаша, во время встречи председатель ОПУ рассказал также о намерениях Тимошенко возглавить делегацию вместо второго президента Украины Леонида Кучмы. После беседы об этом экс-премьер, как отметил Ермак, не выходила на связь.

«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна [Тимошенко]. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подсоединит все свои дипломатические связи и в России, и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив», — написал журналист.

Он также отметил, что 3 августа Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира на Украине и возвращению «временно оккупированных территорий».

Информация об этом появилась на сайте «Батькивщины» накануне встречи делегации. Отмечается, что во время пресс-конференции в Киеве Тимошенко рассказала о переговорах с Ермаком, однако о намерениях политика возглавить делегацию упоминаний не было. Кроме того, по версии Тимошенко, диалог прекратил именно Ермак.

«Она сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского Офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды "Батькивщины", которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи. К сожалению, предложение осталось без ответа», — говорится в сообщении на сайте политсилы.

Также во время мероприятия Тимошенко критиковала президента Владимира Зеленского и его окружение за «некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции», которые привели к тому, что Украина перестала бороться за установление мира в Донбассе и восстановление своей территориальной целостности.

В связи с этим лидер «Батькивщины» и призвала лидеров фракций и депутатов, которые имеют «соответствующий опыт и авторитет», создать специальную парламентскую миссию для участия в международных переговорах по прекращению войны.