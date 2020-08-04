«Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», — говорится в сообщении.
В иске отмечается, что полномочия четырех из семи членов ведомства не действуют с 1 февраля 2020 года. Неназванный истец считает, что это является основанием для признания некомпетентным всего состава комиссии.
Сейчас суд решает вопрос об открытии административного дела.
В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому НКРЭКУ теперь подчиняется непосредственно Кабинету министров.