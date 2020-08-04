В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать некомпетентным действующий состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщила пресс-служба суда 3 августа

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск © Facebook, Вовк Дмитрий | Facebook, Вовк Дмитрий | Перейти в фотобанк сообщении.

В иске отмечается, что полномочия четырех из семи членов ведомства не действуют с 1 февраля 2020 года. Неназванный истец считает, что это является основанием для признания некомпетентным всего состава комиссии.

Сейчас суд решает вопрос об открытии административного дела.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому НКРЭКУ теперь подчиняется непосредственно Кабинету министров.