С 12 марта украинское правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население. На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время может разрешить экспорт медицинских масок.
«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом… Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», — написал Качка.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.