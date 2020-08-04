Кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в Facebook 3 августа

На Украине продлили запрет на экспорт противоэпидемических товаров © Андрей Лубенский Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время может разрешить экспорт медицинских масок.

«Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом… Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», — написал Качка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.