Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, которого Центризбирком Белоруссии не допустил к выборам президента, собрал около миллиона подписей избирателей. Об этом 3 августа сообщил политолог Дмитрий Болкунец

Лукашенко назвал оппозиционера Бабарико вором © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.