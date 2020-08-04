Больше 200 тысяч сторонников главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской вышли на улицы городов. Об этом сообщил 3 августа политолог Дмитрий Болкунец

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Он отметил, что не верит в официальные данные по рейтингу действующего президента Лукашенко, который якобы составляет 70%.

«Но еще раз подчеркну, что это данные официальные и что они будут озвучены Центризбиркомом. То, что мы наблюдаем на улицах белорусских городов, демонстрирует другую картинку», — добавил Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.