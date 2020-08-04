«Я смотрел данные разных оценочных служб по митингам, которые прошли за две недели в поддержку Тихановской, лидера протеста. Так вот во всех городах, где она выступала лично, суммарно вышло на улицу 170 тыс. человек. А если брать вообще все митинги, которые ее сторонники провели в других городах, то больше 200 тысяч человек вышло на улицы. Такого никогда не было за все выборные кампании, чтобы так много людей выходило на антиправительственные митинги в поддержку альтернативных кандидатов», — сказал политолог.
Он отметил, что не верит в официальные данные по рейтингу действующего президента Лукашенко, который якобы составляет 70%.
«Но еще раз подчеркну, что это данные официальные и что они будут озвучены Центризбиркомом. То, что мы наблюдаем на улицах белорусских городов, демонстрирует другую картинку», — добавил Болкунец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.