Минск сегодня является переговорной площадкой и стороной, которой более-менее доверяет и Украина, и Россия. Об этом 3 августа в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Дмитрий Болкунец

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он выразил надежду, что после выборов президента, которые в Белоруссии состоятся 9 августа «эти скандалы будут прекращены» (провокации в отношении Москвы — ред.).

«Наверное, это часть предвыборной кампании в Белоруссии, которая происходит под разговоры о якобы российском вмешательстве в президентские игры. И белорусские власти, и белорусские политологи трубят об этом на всех телеканалах», — предположил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.