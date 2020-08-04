«Было бы неправильно, наверное, стратегически ссориться и с Москвой, и с Киевом, чтобы потом лишиться переговорной площадки. Нужно еще понимать, что Минск — это транзитный хаб, хаб для перевозки грузов, транзитная зона экспорта/импорта. Поэтому страны не заинтересованы в каких-то спорных моментах», — сказал Болкунец.
Он выразил надежду, что после выборов президента, которые в Белоруссии состоятся 9 августа «эти скандалы будут прекращены» (провокации в отношении Москвы — ред.).
«Наверное, это часть предвыборной кампании в Белоруссии, которая происходит под разговоры о якобы российском вмешательстве в президентские игры. И белорусские власти, и белорусские политологи трубят об этом на всех телеканалах», — предположил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.