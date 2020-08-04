Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что на Украине может пройти референдум о предоставлении Донбассу особого статуса. Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус», опубликованном в понедельник, 3 июля

Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам Стефанчука, «если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится». При этом он подчеркнул, что на референдум нельзя выносить вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины или утратой ее суверенитета.

Ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Автором законопроекта стал президент Украины Владимир Зеленский, он определил его как неотложный.