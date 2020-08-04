Президент Белоруссии Александр Лукашенко за два месяца испортил отношения с Россией: он предпринял дерзкие шаги и в части захвата российской собственности (в виде банка), и в части провокации с задержанием россиян. Об этом заявил 3 июля политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко действительно не хочет портить отношения с Россией, должен публично выступить по радио и телевидению, принести извинения за эту историю и назначить какую-то комиссию для расследования этих провокаций или недоразумений», — сказал Болкунец.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.