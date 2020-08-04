Политолог Дмитрий Болкунец на днях в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему провокацию с задержанием 33 россиян в Белоруссии выполнили так топорно

Погребинский объяснил, для чего именно придумали «цирк» с задержанием россиян в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Он также не исключил, что Белоруссия сознательно провела задержание «так топорно, чтобы было видно, что это провокация и профанация».

«Я даже предполагаю, что те, кому это было адресовано (а это было адресовано Западу и западным политикам), тоже в это не поверили. В окружении Лукашенко есть много разных центров силы. И в условиях, когда система начинает колебаться, возможны специальные провокации, чтобы подставить первое лицо», — добавил политолог.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.