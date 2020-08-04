Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа. Об этом на днях сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает БелТА

Корнилов рассказал, когда Лукашенко станет самым пророссийским президентом в мире © REUTERS, Vasily Fedosenko заявила она.

Эйсмонт добавила, что 3 августа обе палаты парламента Белоруссии откроют свои сессии.

«А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, среди кандидатов ЦИК зарегистрировал сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую и главу объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергея Череченя. Бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико (был задержан — ред.) и экс-директора «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало (уехал из страны — ред.), которые могли стать основными соперниками Лукашенко, в ЦИК отказались регистрировать в качестве претендентов на пост лидера страны.