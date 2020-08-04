Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии в украинских Сумах закрылся после того, как четверо медработников заболели коронавирусной инфекцией. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба горсовета

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