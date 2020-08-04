«Отдел здравоохранения сообщает, что Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрылся сегодня на карантин на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц. Причиной стало обнаружение во время внепланового обследования сотрудников заведения положительных результатов на коронавирус у четырех медиков» — говорится в материале.
Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Больных медработников госпитализировали, а 12 контактных сотрудников отправили на самоизоляцию.