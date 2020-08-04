«Оно будет обжаловано, безусловно», — сказал адвокат обвиняемой Сергей Лукьянов.
При этом, по словам адвоката матери погибшего, «обвинение обоснованно и подтверждается».
«Мы рады, что ходатайство удовлетворено», — сказал адвокат Антон Кобит.
По его словам, жена убила и расчленила мужа из ревности.
На днях супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания от наркотиков, а тело она расчленила сама. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.
Накануне женщину арестовали на два месяца.