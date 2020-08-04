Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта в Петербурге, обжалует решение об аресте, передает 3 августа РИА Новости

Суд продлил срок задержания расчленившей мужа супруге украинского рэпера © Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

При этом, по словам адвоката матери погибшего, «обвинение обоснованно и подтверждается».

«Мы рады, что ходатайство удовлетворено», — сказал адвокат Антон Кобит.

По его словам, жена убила и расчленила мужа из ревности.

На днях супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания от наркотиков, а тело она расчленила сама. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.

Накануне женщину арестовали на два месяца.