«А то, что очень многие в его окружении спят и видят эти райские кущи будущей евроинтеграции и прочее, это факт, который не раз проявлялся. Повторюсь, как только Лукашенко добивается какой-то экономической выгоды в спорах с Российской Федерацией, он тут же становится самым пророссийским политиком мира», — считает эксперт.
Лукашенко, подчеркнул политолог, стоило бы почитать, что о нем пишет европейская, и понять, что все сиюминутные выгоды от сотрудничества с какой-то западной страной будут забыты, когда случится час пик.
Судьба экс-президента Украины Виктора Януковича должна была многому научить Лукашенко, но так ничему и не научила, добавил политолог.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.