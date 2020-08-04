Победителю президентских выборов в Белоруссии предстоит решать проблемы, вызванные коронакризисом и общим ухудшением состояния мировой экономики. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Провокация с задержанными в Белоруссии россиянами была подстроена в интересах США © Facebook, Алексей Дзермант

Во-вторых, считает политолог, может серьезно ухудшиться внешнеполитическая ситуация, особенно, если Джо Байден придет к власти в Америке: в этом случае Россия и Белоруссия снова попадут под удар критики со стороны новой администрации демократов.

«Это интервенционисты. Они будут вмешиваться в каждое из наших государств, критиковать Россию, Беларусь, снова пытаться рассорить. Украина скорее всего войдет снова в нестабильную полосу, потому что конфликт между Зеленским и Байденом очевиден. Все это означает нестабильность у наших границ, и к этому всему надо серьезно готовиться», — пояснил Дзермант.

Наконец, по его мнению, придется решать будущее Союзного государства, согласовывать позиции двух стран, чтобы прийти к какому-то соглашению, которое устроило бы обе стороны хотя бы на данный момент.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата — экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.