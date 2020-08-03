История с задержанными россиянами в Белоруссии может закончиться совершенно любым исходом, поэтому в России она воспринимается серьезно. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина

Возможно, считает политолог, эти люди будут использоваться для шантажа России и требований скидок на углеводород. Лукашенко не впервой торговать людьми.

«Давайте вспомним господина [экс-гендиректора компании «Уралкалий» Владислава] Баумгертнера, который был по статусу несколько выше, чем эти ребята из охранной сферы. Баумгертнера полгода держали в тюрьме в Белоруссии», — привел пример Безпалько.

Лукашенко сейчас тем и токсичен, что он становится непредсказуемым, он может нарушить любые договоренности, поэтому в России все это воспринимается достаточно серьезно, и президент России Владимир Путин собирал Совет национальной безопасности по этому поводу, добавил собеседник издания.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.