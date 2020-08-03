«Лукашенко может выдать часть этих людей Украине. Против этих людей уже выдвинули обвинения в терроризме, соответственно, их могут отправить в места лишения свободы на очень длительный срок. Теоретически их могут отпустить после выборов», — перечислил эксперт.
Возможно, считает политолог, эти люди будут использоваться для шантажа России и требований скидок на углеводород. Лукашенко не впервой торговать людьми.
«Давайте вспомним господина [экс-гендиректора компании «Уралкалий» Владислава] Баумгертнера, который был по статусу несколько выше, чем эти ребята из охранной сферы. Баумгертнера полгода держали в тюрьме в Белоруссии», — привел пример Безпалько.
Лукашенко сейчас тем и токсичен, что он становится непредсказуемым, он может нарушить любые договоренности, поэтому в России все это воспринимается достаточно серьезно, и президент России Владимир Путин собирал Совет национальной безопасности по этому поводу, добавил собеседник издания.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.
В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.