Нужно понимать, отметил эксперт, что 95% населения говорят на русском языке, и они выступают за нормальные отношения с РФ: но когда года два назад был опрос об участии Белоруссии в Союзном государстве или в Евросоюзе, эти цифры были примерно сопоставимы.
«Если лучше ситуация в ЕС, то за него чуть больше, и наоборот. А так в принципе балансируют: 30 на 30, 40 на 40, за какие-то более тесные отношения. Но в целом за нормальные экономические отношения выступает абсолютное большинство белорусов, они в целом лояльны к России, русофобских тенденций каких-то не прослеживается», — считает Болкунец.
Политолог опроверг мнение некоторых россиян о том, что участники акций протеста в Белоруссии якобы являются врагами России, подчеркнув, что они просто хотят честных выборов и выступают за сменяемость власти.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.