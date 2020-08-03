Белорусские граждане в целом позитивно относятся к России. Но сторонников единого государства с Россией абсолютное меньшинство, которое составляет около 5-10% от населения. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если лучше ситуация в ЕС, то за него чуть больше, и наоборот. А так в принципе балансируют: 30 на 30, 40 на 40, за какие-то более тесные отношения. Но в целом за нормальные экономические отношения выступает абсолютное большинство белорусов, они в целом лояльны к России, русофобских тенденций каких-то не прослеживается», — считает Болкунец.

Политолог опроверг мнение некоторых россиян о том, что участники акций протеста в Белоруссии якобы являются врагами России, подчеркнув, что они просто хотят честных выборов и выступают за сменяемость власти.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.