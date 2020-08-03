Запрет вещания телеканалов RT на территории Латвии и Литвы напоминает борьбу с «вражескими голосами» в СССР и поэтому является неэффективным. Об этом рассказал известный российский тележурналист Владимир Познер в недавнем интервью латвийскому Youtube-проекту «И Грянул Грэм»

Ищенко VLOG: зачем Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»? © Скриншот из видео Украина.ру

«На мой взгляд, любой запрет — это проявление слабости. Это говорит о том, что вы в Латвии опасаетесь, что это может иметь влияние, а вам нечем отвечать на это. Для меня запрет — это когда нечем крыть, а значит лучше пусть об этом не узнают. Это слабость», — подчеркнул Познер.

Ранее сообщалось, что литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

В конце июня вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

При этом Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня», в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.