С 3 августа на Украине начали действовать правила зонального карантина. Города и регионы, которые попали в красную зону, отреагировали на них по-разному: Тернополь начал протестовать, а Луцк только частично приостановил работу общественного транспорта, сообщают местные СМИ

Попадание региона в "красную" зону, согласно распоряжению центральных властей, ведет к запрету работы транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и посещения учебных заведений.

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Главной причиной такого быстрого роста числа заболевших эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами.

А местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону. Мэр города заявил, что правительство не помогало финансово городу.

Горсовет Тернополя официально заявил, что в понедельник, 3 августа, проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.