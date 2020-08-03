Попадание региона в "красную" зону, согласно распоряжению центральных властей, ведет к запрету работы транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и посещения учебных заведений.    

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© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин — закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также остановили работу общественного транспорта.

Главной причиной такого быстрого роста числа заболевших эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами.

А местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону. Мэр города заявил, что правительство не помогало финансово городу.

Горсовет Тернополя официально заявил, что в понедельник, 3 августа, проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.