Klymenko Time 3 августа опубликовал расшифровку диалога террориста Сухроба Каримова с представителями СМИ во время захвата заложника в киевском банке

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его. В истории с украинским террористом Сухробом Каримовым обнаружили странную деталь © REUTERS, Gleb Garanich

Разговор террориста с журналистами начался с того, что он заявил, что является святым духом и господом богом. Затем он стал объяснять, что его не устраивает в современной Украине.

«Недавно у вас выборы президента были. Вы выбрали шута. Девочка, эта, Машка. Зеленский — это Машка, он актер, шут. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть преданным сыном страны, изменить жизнь украинцев к лучшему. Что поменялось? За эти полтора года, что-то поменялось? До него было столько президентов, хоть один президент в стране что-то поменял? Да им плевать на народ. Они к народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить. Чтобы выжить», — сказал он.

По словам Каримова, миру вообще не нужны президенты, достаточно лишь одного человека, который будет править всеми странами сразу, уточнив, что этим человеком должен стать именно он. Террорист рассказал, что нужно арестовать всех глав государств, ввести повсюду военное положение, порассудив также о религии и национальностях, назвав их инструментами влияния и манипуляции сознанием человека.